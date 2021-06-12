2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda ilk karşılaşmalar sonrası İtalya zirvede, Türkiye ise son sırada yer aldı.

Turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 3 puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki diğer mücadelede ise Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0

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