2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, liderliğe yerleşti.

Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.

FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise Rusya ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

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