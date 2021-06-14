2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti. Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı. Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi. Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti. Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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