2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.
İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Çekya böylece averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.
D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Çekya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Kaynak: AA
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