2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.

İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Çekya böylece averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.

D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P Çekya 1 1 0 0 2 0 2 3 İngiltere 1 1 0 0 1 0 1 3 Hırvatistan 1 0 0 1 0 1 -1 0 İskoçya 1 0 0 1 0 2 -2 0

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