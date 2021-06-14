2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi. Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan E Grubu ilk maçında, Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti. Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu. Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi. 69. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda gelen topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. 10 kişi kalan Polonya, son dakikalardaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Slovakya maçı 2-1 kazandı.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık

İngiltere-Hırvatistan maçında bir seyirci tribünden düşerek ağır yaralandı

Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte

Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı

Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı