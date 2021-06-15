2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.
Slovakya, maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan Polonya'yı 2-1 mağlup etti. İspanya- İsveç mücadelesi ise 0-0 tamamlandı.
E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Slovakya
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|İsveç
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Polonya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Kaynak: AA
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