2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.

Slovakya, maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan Polonya'yı 2-1 mağlup etti. İspanya- İsveç mücadelesi ise 0-0 tamamlandı.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

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