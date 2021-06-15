2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır 'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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