2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
A Grubu'nda yapılacak maçların ilkinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer mücadele İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yi konuk edecek. Müsabaka, TSİ 22.00'de oynanacak.
B Grubu'nda ise Finlandiya ile Rusya, günün ilk maçında kozlarını paylaşacak. Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan stattaki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.
Her üç müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Kaynak: AA
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