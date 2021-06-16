Günün son maçında ise Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam 'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz