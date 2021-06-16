2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.

26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.

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