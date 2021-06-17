2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından İtalya, liderliğini sürdürdü.
Türkiye, Galler'e 2-0 mağlup oldu. İtalya ise İsviçre'yi 3-0 yendi.
Puanını 6'ya yükselten İtalya, gruptan çıkmayı garantiledi.
A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|Galler
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|İsviçre
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
Kaynak: AA
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