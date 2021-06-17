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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

17.06.2021 21:18
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, System.String[]

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmaların ardından Belçika, liderliğini sürdürdü.

Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 3'e çıkardı. Rusya, ikili averajla aynı puana sahip Finlandiya'nın önüne geçti.

Belçika da geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.

Puanını 6'ya yükselten Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

OGBMAYAvP
Belçika22005146
Rusya210113-23
Finlandiya21011103
Danimarka200213-20

Avrupa Futbol Şampiyonası, Finlandiya, Belçika, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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