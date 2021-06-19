2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Fransa, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 4-2 mağlup etti.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Fransa, Almanya'nın önünde ilk sırada yer aldı.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P Fransa 2 1 1 0 2 1 1 4 Almanya 2 1 0 1 4 3 1 3 Portekiz 2 1 0 1 5 4 1 3 Macaristan 2 0 1 1 1 4 -3 1

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