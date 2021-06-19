2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Fransa, liderliğe yerleşti.
Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 4-2 mağlup etti.
Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçlarla Fransa, Almanya'nın önünde ilk sırada yer aldı.
F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Fransa
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Almanya
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|Portekiz
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|Macaristan
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
Kaynak: AA
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