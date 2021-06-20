2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İsveç, liderliğini sürdürdü.
Turnuvada, tüm gruplarda ikinci maçlar sona erdi. E Grubu'nda turnuva tarihinin en başarılı takımlarından İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.
Dün oynanan grubun diğer maçında ise İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.
Bu sonuçlarla İsveç, grupta son maçlar öncesi Slovakya'nın önünde ilk sırada yer aldı. Grubun son karşılaşmalarında İsveç ile Polonya, Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak.
E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|İsveç
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Slovakya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|İspanya
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Polonya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
Kaynak: AA
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