2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İsveç, liderliğini sürdürdü.

Turnuvada, tüm gruplarda ikinci maçlar sona erdi. E Grubu'nda turnuva tarihinin en başarılı takımlarından İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan grubun diğer maçında ise İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla İsveç, grupta son maçlar öncesi Slovakya'nın önünde ilk sırada yer aldı. Grubun son karşılaşmalarında İsveç ile Polonya, Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. P İsveç 2 1 1 0 1 0 1 4 Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3 İspanya 2 0 2 0 1 1 0 2 Polonya 2 0 1 1 2 3 -1 1

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