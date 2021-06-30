2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, İtalya 'nın başkenti Roma 'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.

99. dakikada İsveç 10 kişi kaldı. Artem Besedin'e sert bir faul yapan Marcus Danielson, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

43. dakikada İsveç durumu 1-1'e getirdi. Emil Forsberg'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Forsberg, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

27. dakikada Ukrayna 1-0 öne geçti. Andriy Yarmolenko'nun pasına hareketlenen Oleksandr Zinchenko, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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