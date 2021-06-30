2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre , İspanya , Belçika , İtalya , Çekya, Danimarka , İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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