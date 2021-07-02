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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

02.07.2021 21:50
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İspanya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İsviçre'ye penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak, yarı finale yükseldi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İspanya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İsviçre'ye penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak, yarı finale yükseldi.

Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşılaştı.

8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Jordi Alba, sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. İsviçreli futbolcu Denis Zakaria'ya çarparak kaleciyi yanıltan top ağlara gitti: 0-1.

68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi.

77. dakikada İsviçre 10 kişi kaldı. Remo Freuler, Gerard Moreno'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İsviçre'de Gavranovic atışı gole çevirdi, Schar, Akanji ve Vargas penaltıları kaçırdı.

İspanya'da Olmo, Moreno ve Oyarzabal penaltılarda gol sevinci yaşadı, Busquets ve Rodri ise fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İsviçre'ye 3-1 üstünlük kuran İspanya, yarı finale kaldı.

İspanya, yarı finalde Belçika- İtalya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz Salı günü karşılaşacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası, İsviçre, İspanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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