2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya 'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra 'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

45. dakikada Belçika, Giovanni Di Lorenzo 'nun Jeremy Doku'ya ceza alanında yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Romelu Lukaku , 45+2. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

44. dakikada İtalya farkı ikiye çıkardı. Lorenzo Insigne , ceza sahası dışından attığı golle durumu 2-0 yaptı.

31. dakikada İtalya golü buldu. Nicolo Barella, ceza sahasında rakiplerinden kurtularak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Almanya 'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşılaştı.

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