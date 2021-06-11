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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

11.06.2021 22:15
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.

İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı.

Organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi.

Boccelli'nin performansı sırasında yapılan havai fişek ve ışık gösterileri de ilgiyle izlendi.

Daha sonra Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "We are the People" isimli parçanın çalınmasıyla açılış etkinliği son buldu.

İki takımın da resmi şarkıları çalındı

Karşılaşma ve açılış şovu öncesinde iki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.

Daha sonra da İtalyan rock grubu Negramaro'nun İtalya Milli Takımı için hazırladığı "Un amore cosi grande" isimli şarkısı statta çalınırken, İtalyanlar da kendi şarkılarına eşlik etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalyan, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika Spor


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