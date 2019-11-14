Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak...
Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak... - Son Dakika Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak...

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak..., System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi. - İSTANBUL

İzlanda, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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