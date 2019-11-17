Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli...
Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli... - Son Dakika Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli...

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli..., System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra- Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli oldu.

Andorra, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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