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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli...
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra-Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:24 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra- Türkiye maçında takımların ilk 11'leri belli oldu.
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