2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi. Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:36 Kaynak: AA
Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi! Türkiye'de satılan eski iPhone'lar, Amerika'daki yeni modellerinden daha pahalı! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı!