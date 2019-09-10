Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı...

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı..., System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi.

Moldova, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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