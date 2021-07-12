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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali - Son Dakika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali

12.07.2021 01:02
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali, System.String[]

Stat: WembleyHakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Dk. 118 Florenzi), Barella (Dk. 54 Cristante), Jorginho, Verratti (Dk. 96 Locatelli), Chiesa (Dk. 86 Bernardeschi), Insigne (Dk. 91 Belotti), Immobile (Dk.

Stat: Wembley

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Dk. 118 Florenzi), Barella (Dk. 54 Cristante), Jorginho, Verratti (Dk. 96 Locatelli), Chiesa (Dk. 86 Bernardeschi), Insigne (Dk. 91 Belotti), Immobile (Dk. 55 Berardi)

İngiltere: Pickford, Trippier (Dk. 70 Saka), Walker (Dk. 120 Sancho), Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice (Dk. 74 Henderson, Dk. 120 Rashford), Mount (Dk. 99 Grealish), Sterling, Kane

Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere), Dk. 67 Bonucci (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 47 Barella, Dk. 55 Bonucci, Dk. 84 Insigne, Dk. 90+6 Chiellini, Dk. 114 Jorginho (İtalya), Dk. 106 Maguire (İngiltere)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

48. dakikada kontratakla etkili olan İngiltere'de topla buluşan Raheem Sterling, İtalyan savunma oyuncuları Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hollandalı hakem Kuipers, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

50. dakikada ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan frikik atışı kazanan İtalya'da Federico Chiesa'nın falsolu vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Chiesa'nın çalımlarla İngiltere defansını geçmesinin ardından köşeye giden yerden sert şutunda, meşin yuvarlağı İngiltere kalecisi Jordan Pickford son anda çeldi.

67. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan İtalya'da Domenico Berardi'nin ortası sonrası oluşan karambolde Marco Verratti'nin kafa vuruşunda top, İngiltere kalecisi Pickford'un müdahalesiyle direkten döndü. Bonucci, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Avrupa Şampiyonası'nda 18. maçına çıkarak İtalya formasını turnuvada en çok giyen oyuncu olan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı.

74. dakikada İtalya'da Verratti'nin orta sahadan uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berardi, düzgün bir vuruş yapamadı ve top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1 sona eren final karşılamasında, uzatma bölümüne geçildi.

97. dakikada İngiltere'de Kalvin Phillips'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti ve uzatmaların ilk bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

107. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazanan İtalya'da topun başına geçen Bernardeschi'nin sert şutunda, İngiltere kalecisi Pickford meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca, finalde penaltı atışlarına geçildi.

İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.

İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.

Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, 86. dakikada saha içine izinsiz giren bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzun uğraşların ardından durdurularak sahadan çıkarıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası, Björn Kuipers, Hollanda, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali - Son Dakika Spor


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