2020 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (Maç devam ediyor)
21 dakika önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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