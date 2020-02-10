2020 Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika Spor

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

16 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı, Rıza Kayaalp, Rahman Bilici, Yunus Emre Başar ise elendi.

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı, Rıza Kayaalp, Rahman Bilici, Yunus Emre Başar ise elendi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme, ilk tur, çeyrek final ve yarı final maçları yapıldı.

55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Doğuş Ayazcı, eleme turunda Rus rakibi Vitalii Kabaloev'e 9-4 yenildi. Kabaloev'in finale yükselmesi sebebiyle Doğuş, repesaj maçına çıkma hakkı kazandı. Milli güreşçi, Rumen Florin Tita ile yarın repesaj mücadelesinde karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan isim de Gürcü Nugzari Tsurtsumia ile bronz madalya için kozlarını paylaşacak.


87 kiloda Metehan Başar ise ilk turda Estonyalı rakibi Erik Int'i 4-0'la geçerken, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Novikov'a 7-2 yenildi. Novikov'un, finale kadar yükselmesi sebebiyle Metehan, repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Metehan, yarın İspanyol Jesus Gasca Fresneda ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, Rus Aleksandr Andreevitch Komarov ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Rıza unvanını koruyamadı

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da çeyrek finalden ötesini göremedi. 130 kiloda yarışan Rıza, 5-1 yenildiği Ukraynalı Mykola Kuchmii'nin yarı finalde elenmesiyle repesaj şansını da kaybetti.

63 kiloda Rahman Bilici, ilk turda Bulgar rakibi Nikalas Petrov Sulev'i 9-0 yendi ama çeyrek final mücadelesinde Rumen Mihai Radu Mihut'a 7-4 mağlup oldu ve elendi.

77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar da Moldovalı rakibi Daniel Cataraga'yı 2-2'den son sayı avantajıyla yenerek eleme turunu geçti ancak Belaruslu Pavel Liakh ile karşılaştığı ilk tur maçını 12-5 kaybederek şampiyonaya veda etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda eleme turları ve yarı final maçları, 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

Rıza Kayaalp, Avrupa, Doğuş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı
IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]