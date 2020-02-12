2020 Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde mindere çıkan milli güreşçilerden Yasemin Adar finale yükseldi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde mindere çıkan milli güreşçilerden Yasemin Adar finale yükseldi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 76 kiloda yarışan son 4 yılın Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, ilk turda Alman Alina Rotter Focken'i (5-4), çeyrek finalde Polonyalı Kamila Kulwicka'yı (12-0), yarı finalde de Fransız Pauline Denise Lecarpentier'yi (10-0) sayı tuşuyla yendi. Yasemin, yarın Rus Ekaterina Bukina ile altın madalya mücadelesi verecek.

59 kiloda Elif Yanık, çeyrek finalde 4-2 yenildiği Bulgar Bilyana Dudova'nın finale yükselmesi ve bu sıkletteki katılımcı sayısının az olması sayesinde bronz madalya maçına çıkacak. Milli güreşçi, 3'üncülük için Rus Liubov Ovcharova ile karşı karşıya gelecek.

50 kiloda Evin Demirhan, ilk turda Ukraynalı Oksana Livach'a 7-5, 55 kiloda Bediha Gün ise çeyrek finalde Ukraynalı Solomia Vynnyk'a 11-5 mağlup oldu. Evin ve Bediha, yenildikleri güreşçilerin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Evin, Julie Martine Sabatie (Fransa), Bediha ise Mariana Dragutan (Moldova) ile karşılaşacak.

68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise organizasyona ilk turda veda etti.

Grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Enes Başar da Litvanyalı Kristupas Sleiva ile yaptığı repesaj müsabakasını kaybetti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4. gününde yarın kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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