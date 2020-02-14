2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden milli sporculardan Süleyman Atlı, finale yükseldi.



İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. günü, kadınlar kategorisindeki final müsabakaları ve erkekler serbest stilde eleme, çeyrek final ve yarı final maçlarıyla tamamlandı.



Erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı, eleme turundaki Yunan rakibi Ioannis Martidis'in kilo fazlası olması sebebiyle hükmen maçı kazanmış sayıldı. Süleyman, ilk turda Sırp Stevan Andria Micic'i 7-5 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, Rumen rakibi Andrei Dukov'u 7-1 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Süleyman Atlı, yarı finalde Ermeni Mihran Jaburyan'ı 6-3 yenerek, finale yükseldi. Süleyman, yarın finalde Rus Azamat Tuskaev ile Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.



70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, ilk turda Rus rakibi Israil Kasumov'u 7-5 yenerek, bir üst tura çıktı. Haydar, çeyrek finalde Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev 2-0 mağlup oldu. Polonyalı rakibinin finale yükselmesiyle Haydar Yavuz, repesaj hakkı kazandı. Milli güreşçi, repesaj mücadelesinde yarın Makedon Fati Vejseli ile karşılaşacak.



79 kiloda güreşen Batuhan Demircin de ilk turda mücadele ettiği Rus rakibi Magomed Eldarovitch Ramazanov'a 3-0 yenildi. Ramazanov'un finale çıkmasıyla Batuhan, repesaj maçı hakkı elde etti. Milli güreşçi, repesajda yarın Slovak Akhsarbek Gulaev ile kozlarını paylaşacak.



97 kiloda mücadele eden İbrahim Bölükbaşı da eleme turunda Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi 11-6 yenerek, üst tura çıktı. Milli güreşçi, ilk turda Rus rakibi Abdulrashid Sadulaev'e 9-4 mağlup oldu. Sadulaev'in finale yükselmesiyle İbrahim, repesaj hakkı kazandı. İbrahim Bölükbaşı, yarın çıkacağı repesaj maçında Makedon güreşçi Magomedgadji Omardibirovich Nurov karşılaşacak.



65 kiloda mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan ise ilk turda karşılaştığı Macar rakibi Iszmail Muszukajev'e 8-1 yenilerek, elendi.



-Kadınlar



Kadınlar 72 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkan milli güreşçi Merve Pul, Ukraynalı Alina Berezhna Stadnik Makhynia'ya 6-0 yenildi ve Avrupa 5'incisi oldu.

Şampiyonanın gündüz bölümünde 65 kiloda repesaj mücadelesine çıkan Aslı Tuğcu da Ukraynalı Iryna Koliadenko'ya 10-0 mağlup olarak, üçüncülük mücadelesine çıkma hakkını kaybetti.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde yarın; erkekler serbest stilde 61-74-86-92-125 kilolarda eleme turları ve yarı final maçları ile 57-65-70-79-97 kilolarda repesaj ve final mücadeleleri yapılacak.