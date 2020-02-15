2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat... - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat... - Son Dakika Spor

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat...

6 saat önce

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat..., System.String[]

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Süleyman Atlı, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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