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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat...
6 saat önce
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL
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