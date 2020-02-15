2020 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı , Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 mağlup olunca Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür