Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak

1 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.


H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.


Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


D Grubu


19.00 Gürcistan-Danimarka


19.00 İsviçre-Cebelitarık


F Grubu


19.00 Romanya-Malta


21.45 İspanya-Faroe Adaları


21.45 İsveç-Norveç


J Grubu


16.00 Ermenistan-Bosna Hersek


21.45 Yunanistan-Liechtenstein


21.45 Finlandiya-İtalya

Moldova, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:40 
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