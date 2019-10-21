Ayt Hakkında
40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru),
40 Soru Sosyal Bilimler-2Testi (Tarih-2=11, Coğrafya-2=11, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6)
40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14, Kimya=13, Biyoloji=13) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)' nin süresi 180 dakikadır.
2020 AYT Konuları ve Soru Dağılımları ise başlıca şu şekildedir:
2020 AYT Matematik Konu Dağılımı
Matematik Testi toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Temel bilgileri kuvvetli ve yorum yapma gücü olan öğrenci adaylarının rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.
- Temel Kavramlar
- Sayılar – Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- OBEB – OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Denklem Çözme
- Oran-Orantı
- Problemler
- Mantık
- Kümeler
- Kartezyen Çarpım
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Binom
- Olasılık
- İstatistik
- 2. Dereceden Denklemler
- Karmaşık Sayılar
- Polinomlar
- Parabol
- Trigonometri
- Eşitsizlikler
- Logaritma
- Diziler
- Limit
- Türev
- İntegral
2020 AYT Geometri Konu Dağılımı
Geometri testi, Matematik Testi içerisinde yer alıp analiz etme ve şekilleri yorumlama şeklinde sorulmuştur.
- Temel Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Üçgende Alan
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dikdörtgen
- Özel Dörtgenler
- Çemberler
- Katı Cisimler
- Prizmalar
- Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Çemberin Analitiği
2020 AYT Fizik Konu Dağılımı
Fizik Testinde 14 soru mevcuttur. Fiziğin kuralları ve bilgileri kullanmayı hedef alan sorulardan oluşmaktadır.
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Hareket ve Kuvvet
- İş, Güç ve Enerji
- Isı ve Sıcaklık?
- Elektrostatik
- Elektrik ve Manyetizma
- Basınç
- Kaldırma Kuvveti
- Dalgalar
- Optik
- Kuvvet ve Hareket
- Tork ve Denge
- Kütle Merkezi
- Atışlar
- Basit Makineler
- Düzgün Çembersel Hareket
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
- Modern Fizik
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2020 AYT Kimya Konu Dağılımı
Kimya Testi 13 sorudan oluşmaktadır. Ezber bozan ve genellikle kavramları kullanabilme gücünü ölçen sorular mevcuttur.
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Kimyasal Hesaplamalar
- Kimyanın Temel Kanunları
- Asit, Baz ve Tuz
- Maddenin Halleri
- Karışımlar
- Endüstride ve Canlılarda Enerji
- Kimya Her Yerde
- Sıvı Çözeltiler
- Kimya ve Enerji
- Tepkimelerde Hız ve Denge
- Kimya ve Elektrik
- Karbon Kimyasına Giriş
- Organik Bileşikler
- Hayatımızdaki Kimya
2020 AYT Biyoloji Konu Dağılımı
Biyoloji Testi 13 soruluk bir testtir. Bilgiye ve öğrenmeye dayalı sorulardan oluşmaktadır.
Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organelleri
- Hücre Zarından Madde Geçişi
- Canlıların Sınıflandırılması
- Mitoz ve Eşeysiz Üreme
- Mayoz ve Eşeyli Üreme
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
- Güncel Çevre Sorunlar
- Canlılarda Enerji Dönüşümü
- Solunum
- İnsan Fizyolojisi
- Endokrin Sistemi
- Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Sinir Sistemi
- Dolaşım Sistemi
- Genden Proteine
- Hayatın Başlangıcı ve Evrim
- Bitkisel Dokular
- Bitki Biyolojisi
- Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
2020 AYT Edebiyat Konu Dağılımı
Edebiyat Testinde 24 soru bulunmaktadır. Bilgi içeren ve ezber bozan, tamamen öğrenmeye dayalı bir testten oluşmaktadır.
- Güzel Sanatlar ve Edebiyat
- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
- Tarih İçinde Türk Edebiyatı
- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
2020 AYT Felsefe Konu Dağılımı
Felsefe Grubu soruları içerisinde felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık (12 soru) ve ek olarak din kültürü ve ahlak bilgisi konularının da geçtiği toplamda (6 soru) sorulmuştur.
Felsefe Konuları
- Felsefe'nin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- Mantık Konuları
- Mantığa Giriş
- Klasik Mantık
- Mantık ve Dil
- Sembolik Mantık
- Psikoloji Konuları
- Psikoloji Bilimini Tanıyalım
- Psikolojinin Temel Süreçleri
- Öğrenme Bellek Düşünme
- Ruh Sağlığının Temelleri
- Sosyoloji Konuları
- Sosyolojiye Giriş
- Birey ve Toplum
- Toplumsal Yapı
- Toplumsal Değişme ve Gelişme
- Toplum ve Kültür
- Toplumsal Kurumlar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları?
- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
- İnsan ve Din
- İslam ve İbadetler
- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
- Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama
- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
- İslam Düşüncesinde Tasavvu
- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
- Hazreti Muhammed
- Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları
2020 AYT Tarih Konu Dağılımı
Tarih Testi toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Bilgiye dayalıdır. Öğrenci adaylarının ezberden kaçması ve öğrenmesi gereken sorular mevcuttur.
- Tarih Bilimi
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
- Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk'ün Ölümü
- Yüzyılın Başlarında Dünya
- İkinci Dünya Savaşı
- Soğuk Savaş Dönemi
- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
- Küreselleşen Dünya
- Türklerde Devlet Teşkilatı?
- Türklerde Toplum Yapısı
- Türklerde Hukuk
- Türklerde Ekonomi
- Türklerde Eğitim
- Türklerde Sanat
2020 AYT Coğrafya Konu Dağılımı
Coğrafya Testi toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Harita ve grafik yorumlamaya dayalı bilgi ölçen bir testten oluşmaktadır.
Coğrafya 1 Konu Dağılımı
- Doğal Sistemler
- Beşeri Sistemler
- Mekansal Sentez Türkiye
- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve Toplum
- Ekonomik Faaliyetler
Coğrafya 2 Konu Dağılımı
- Doğal Sistemler
- Beşeri Sistemler
- Mekansal Sentez Türkiye
- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve Toplum
- Ekonomik Faaliyetler
2020 AYT Yabancı Dil Konu Dağılımı
YDT (Yabancı Dil Testi), 80 soruda hazırlanmış olup toplam sınav süresi 120 dakikadır. Temel bilgiler ve çeviriler önemli konular arasındadır.
- Kelime Bilgisi
- Dil Bilgisi?
- Cloze Test
- Cümleyi Tamamlama
- İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
- Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
- Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
- Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
- Diyalog Tamamlama
- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
2020 AYT Konuları ve Soru Dağılımları hakkında daha fazla bilgi almak için;
Kaynak: https://www.dershanem.net/yks-tyt-ayt-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym/