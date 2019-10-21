Ayt Hakkında

40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru),

40 Soru Sosyal Bilimler-2Testi (Tarih-2=11, Coğrafya-2=11, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6)

40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14, Kimya=13, Biyoloji=13) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)' nin süresi 180 dakikadır.

2020 AYT Konuları ve Soru Dağılımları ise başlıca şu şekildedir:

2020 AYT Matematik Konu Dağılımı

Matematik Testi toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Temel bilgileri kuvvetli ve yorum yapma gücü olan öğrenci adaylarının rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.

Temel Kavramlar

Sayılar – Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB – OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Mantık

Kümeler

Kartezyen Çarpım

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

Parabol

Trigonometri

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Limit

Türev

İntegral

2020 AYT Geometri Konu Dağılımı

Geometri testi, Matematik Testi içerisinde yer alıp analiz etme ve şekilleri yorumlama şeklinde sorulmuştur.

Temel Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Üçgende Alan

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dikdörtgen

Özel Dörtgenler

Çemberler

Katı Cisimler

Prizmalar

Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Çemberin Analitiği

2020 AYT Fizik Konu Dağılımı

Fizik Testinde 14 soru mevcuttur. Fiziğin kuralları ve bilgileri kullanmayı hedef alan sorulardan oluşmaktadır.

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

İş, Güç ve Enerji

Isı ve Sıcaklık?

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

Kuvvet ve Hareket

Tork ve Denge

Kütle Merkezi

Atışlar

Basit Makineler

Düzgün Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2020 AYT Kimya Konu Dağılımı

Kimya Testi 13 sorudan oluşmaktadır. Ezber bozan ve genellikle kavramları kullanabilme gücünü ölçen sorular mevcuttur.

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyanın Temel Kanunları

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Sıvı Çözeltiler

Kimya ve Enerji

Tepkimelerde Hız ve Denge

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Organik Bileşikler

Hayatımızdaki Kimya

2020 AYT Biyoloji Konu Dağılımı

Biyoloji Testi 13 soruluk bir testtir. Bilgiye ve öğrenmeye dayalı sorulardan oluşmaktadır.

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

Hücre Zarından Madde Geçişi

Canlıların Sınıflandırılması

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Kalıtım

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunlar

Canlılarda Enerji Dönüşümü

Solunum

İnsan Fizyolojisi

Endokrin Sistemi

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Sinir Sistemi

Dolaşım Sistemi

Genden Proteine

Hayatın Başlangıcı ve Evrim

Bitkisel Dokular

Bitki Biyolojisi

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

2020 AYT Edebiyat Konu Dağılımı

Edebiyat Testinde 24 soru bulunmaktadır. Bilgi içeren ve ezber bozan, tamamen öğrenmeye dayalı bir testten oluşmaktadır.

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2020 AYT Felsefe Konu Dağılımı

Felsefe Grubu soruları içerisinde felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık (12 soru) ve ek olarak din kültürü ve ahlak bilgisi konularının da geçtiği toplamda (6 soru) sorulmuştur.

Felsefe Konuları

Felsefe'nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

Mantık Konuları

Mantığa Giriş

Klasik Mantık

Mantık ve Dil

Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Temel Süreçleri

Öğrenme Bellek Düşünme

Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum

Toplumsal Yapı

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplum ve Kültür

Toplumsal Kurumlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları?

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

2020 AYT Tarih Konu Dağılımı

Tarih Testi toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Bilgiye dayalıdır. Öğrenci adaylarının ezberden kaçması ve öğrenmesi gereken sorular mevcuttur.

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881'den 1919'a Mustafa Kemal

Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı?

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

2020 AYT Coğrafya Konu Dağılımı

Coğrafya Testi toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Harita ve grafik yorumlamaya dayalı bilgi ölçen bir testten oluşmaktadır.

Coğrafya 1 Konu Dağılımı

Doğal Sistemler

Beşeri Sistemler

Mekansal Sentez Türkiye

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Ekonomik Faaliyetler

Coğrafya 2 Konu Dağılımı

Doğal Sistemler

Beşeri Sistemler

Mekansal Sentez Türkiye

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Ekonomik Faaliyetler

2020 AYT Yabancı Dil Konu Dağılımı

YDT (Yabancı Dil Testi), 80 soruda hazırlanmış olup toplam sınav süresi 120 dakikadır. Temel bilgiler ve çeviriler önemli konular arasındadır.

Kelime Bilgisi

Dil Bilgisi?

Cloze Test

Cümleyi Tamamlama

İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma

Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma

Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma

Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma

Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma

Diyalog Tamamlama

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

2020 AYT Konuları ve Soru Dağılımları hakkında daha fazla bilgi almak için;

Kaynak: https://www.dershanem.net/yks-tyt-ayt-konulari-ve-soru-dagilimlari-osym/