"2020 bizim için atılım yılı olacak"

2019 yılında sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kapsamında önemli bir aşama kat ettiklerini belirten Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılında hem yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını hem de yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin vizyonu, hizmetleri ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları hamleler ve vatandaşlarla kurdukları gönül bağı ile Bağlar'ın kronik sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Beyoğlu, geçmişteki olumsuz imajı bir tarafa bırakarak Bağlar'ı AK Parti belediyeciliğinde bölgede model bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi. Bağlar'ın uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığını belirten Başkan Beyoğlu, "Bağlar ilçemiz nüfus ve alan bakımından Diyarbakır'ın en büyük ilçesidir. Konum olarak Diyarbakır'ın kalbi ve merkezi sayılmaktadır. 450 bine yaklaşan nüfusu ile 36 ilden daha büyük olan ilçemiz ne yazık ki uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığı için aynı zamanda kentimizin en geri kalmış ilçesi olarak dikkat çekiyor. Gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği ve sosyal belediyecilik dedik. 8 ayda 70 binden fazla vatandaşımızla gönül dilini kullanarak güçlü bir iletişim kurduk. Gerek belediyenin imkanlarını seferber etmemizde gerekse vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde ziyaret etmemizde çok ciddi bir bağ oluştu aramızda. Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen "belediyeler siyaset değil hizmet yapsın" sözlerini esas alarak ayrım yapmadan milletimizin tüm fertlerine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın tabiriyle milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmak için çaba gösteriyoruz" dedi.



Alt yapı sorunları, yoksulluk ve çarpık kentleşme en önemli üç sorun olarak dikkat çektiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Maalesef ilçemiz, Diyarbakır'ın kalbi pozisyonunda olmasına rağmen rahatlıkla alabileceği hizmetlerden mahrum bırakıldı. Sürekli sahadayız ve bu sorunları, geri kalmışlığı yaşayarak görüyoruz. Uzun yılların birikimi olan sorunları sadece 9 ayda değil 5 yılda da tamamen çözemezsiniz. Ancak biz şunu başardık. Yaptığımız hamleler, vatandaşımıza kurduğumuz iletişim ve gönül bağıyla bu sorunları yaşamanın Bağlar için kader olmadığını gösterdik. Geçmişteki imajı bir tarafa bırakarak Bağlar'ı, AK belediyecilikte bölgede bir model ilçe haline getirmek istiyoruz. Göreve başladığımız dönemin çok ilerisindeyiz. Bölgede organik tarım çalışması yapan ve aynı zamanda kendi asfaltını üreten ilk belediyeyiz. Eğitime de ciddi katkı sağladık. Yeni aldığımız çevreye duyarlı modern araçlar ve personelimizle birlikte ilçemizin kronik hale gelen temizlik sorununu önemli ölçüde çözdük. Fransa'nın başkenti Paris'te örneği olan kent içi organik tarımı Bağlar'a getirmek için ciddi adımlar attık. Bağlar'ın tarihteki misyonu ve özelliği meyve bağları ve ormanlık alanlarıdır. İlçemiz ismini buradan alıyor. Ne yazık ki çarpık kentleşme ile bunlar yok edildi. Şimdi biz yeni Bağlar dediğimiz yeni yerleşim alanlarının olduğu bölgelerde organik tarımı hayata geçiriyoruz. Asfalt konusunda tarihi bir projeyi hayata geçirdik. Bölgemize özgü olan Karacadağ bazalt taşlarını arazilerden temizleyip vatandaşlarımıza sıfır maliyetli tarım alanları kazandırıyoruz, sonra oluşturduğumuz konkasör şantiyesi ile bu taşları değerlendirerek vatandaşlarımıza modern yollar yapıyoruz. Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üreteceğiz bu tesisimizde. Sadece kendi ilçemizin değil en az 5 ilçemizin daha asfalt ihtiyacını karşılayacağız. Dünyada en uzun ömürlü olan bu asfaltla birlikte belediyemizi ciddi bir ekonomik yükten kurtarıp ayrıca gelir elde edeceğiz" diye konuştu.



"Kentsel dönüşüm için hazırlıklar tamamlanıyor"



Bağlar için yapacakları en önemli hizmetin çarpık kentleşmeye son vermek olacağını belirten Başkan Beyoğlu, "Göreve geldiğimizde ilçemizde kaderine terk edilen yaşam alanlarını yeniledik, yenilerini yaptık, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik model olabilecek alanları oluşturduk. Her yaştan vatandaşımız eğitimden sosyal donatılara kadar bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Fakat bunu sadece yeni Bağlar dediğimiz bölge için yapabiliyoruz. 275 bin nüfuslu alanı oluşturan eski Bağlar bölgesi için bu hizmetleri yapamıyoruz. Çünkü çarpık kentleşmenin getirdiği engeller var. Ambulans ve itfaiye aracı giremeyen sokaklar var. Park, dinlenme alanları yapacak yer yok. Benim en büyük hayalim kentsel dönüşümü hayata geçirerek çarpık kentleşmeye son vermek ve modern yüzü olan bir Bağlar inşa etmektir. Göreve gelir gelmez ilk işimiz buna eğilmek oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok ciddi bir destek veriyor. Zaten devletin, hükümetin desteği olmadan hiçbir belediye bu kadar ağır bir yükü kaldıramaz. Bakanlığımızla birlikte inşallah Mart 2020'de kentsel dönüşüme başlayacağız. Bakanımız Murat Kurum, bunun için tam destek veriyor. Bağlar'da kentsel dönüşüm devlet ve hükümet politikası haline getirilerek inşallah başarıyla tamamlanacak. Kentsel dönüşümden sonra Bağlar hem modern ve model yerleşim yeri olarak geleceğe umutla bakacak. Kentsel dönüşüme hazırlık olması açısından bugüne kadar kullanılamaz hale gelen birçok eski ve harabe yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşümle beraber bunu hızlı şekilde yapacağız. Kentsel dönüşümü yaparken yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın desteğiyle burada yaşayan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden bunu yapacağız. Bunun için gerekli planlamalar yapılıyor. Bağlar için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüme 2020 yılı başlarında yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde başlayacağız inşallah. Bağlar için asıl proje budur. Bu proje tamamlandığında Bağlar'ın makus gibi görünen talihi değişecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"2020 bizim atılım yılımız olacak"



2019 yılında önemli çalışmalara imza attıklarına ve vatandaşlarla sıcak bir iletişim kurmayı başardıklarını belirten Başkan Beyoğlu, 2020 yılında ise büyük atılımlar gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Beyoğlu, "2019 yılı bizim açımızdan başarılı geçti. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği açısından iyi bir noktaya geldik. Hem hizmet ettik, hem hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. 2020 yılında bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Hem vatandaş ile bütünleşmede hem hizmet ekseninde atılım yılımız olacak diye düşünüyoruz. Halkımızın bizden olan taleplerini daha pratik yöntemlerle yerine getirme arzusundayız. Buradan tüm halkımıza şu mesajı vermek istiyoruz. Siyasi ayrımları bir kenara bırakalım. Yerel yönetimlerin görevi siyaset değil hizmet yapmaktır. El ele verelim ve Bağlarımıza birlikte hizmet ederek hak ettiği yere getirelim. Başarmak için bunu yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu vesile 2020 yılının başta Diyarbakır'ımız ve Bağlar'ımız olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış iklimini hakim kılmasını temenni ederek tüm hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR