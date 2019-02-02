Son Dakika Haberleri: 2020 Bmw 745e, Daha Uzun Menzil Özellikleri ile Daha Güçlü Şekilde Geliyor

2020 Bmw 745e, Daha Uzun Menzil Özellikleri ile Daha Güçlü Şekilde Geliyor

1 saat önce

Alman otomobil devi BMW, amiral aracı olan 7 serisinin, yeni elektrikli versiyonunun özelliklerini tanıttı. Şimdilik Avrupa versiyonunun özelliklerini tanıtan marka, dünyada üreteceği diğer modeller için ise henüz açıklamada bulunmadı.

2020 Bmw 745e, Daha Uzun Menzil Özellikleri ile Daha Güçlü Şekilde Geliyor, System.String[]
Otomobil tutkunlarının en gözde markalarından biri olan BMW, üst segment araçlarından 7 serisinin Avrupa için üreteceği elektrikli versiyonunun özelliklerini tanıttı. Kendisinden bir önceki model 740'a göre çok daha güçlü olan model, aynı zamanda daha uzun menzile sahip olacak.






Alman otomobil devinin yeni hibrid aracının elektrik motoru 113 beygir gücünde olacak. Araç asıl gücünü ise 280 beygir güç üreten, 3.0 litre turboşarj benzinli motorundan alacak. Geliştirilmiş bataryası ile saatte 12 kW enerji üretebilecek olan 745e, saatte 9,2 kW enerji üretebilen bir önceki versiyonu olan 740'a göre, oldukça büyük bir yol katetmiş. Araç içi akıllı elektronik sistemler, otomobilin en verimli halde çalışabilmesi için ne zaman frenleme yapılacağı gibi konularda sürücüye yardım edecek.



Konu hibrid otomobiller olunca, performans anlamında kafalarda soru işaretleri oluşurken, BMW bu durumu tamamen ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Bu canavar, kaputunun altında yatan güç sayesinde, ağır kasasına rağmen sadece 4,9 saniyede 100 km/h hıza çıkabiliyor. Performans anlamında bir üst seviyeye çıkan otomobil, iç mekanda da yeniliklere sahip. 10.2 inç dokunmatik eğlence-bilgi sistemi ile sunulacak olan 7.45e, 12.3 inç boyutlarında gösterge ekranına sahip olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 

Teknoloji
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