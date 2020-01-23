2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak'ta yapılacak

6 saat önce

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneği ile birlikte düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' bu yıl 9. defa yapılacak.

2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak'ta yapılacak, System.String[]

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneği ile birlikte düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' bu yıl 9. defa yapılacak.


Kayseri'nin Bünyan ilçesi Pınarbaşı mevkiinde düzenlenen etkinlik 26 Ocak Pazar sabahı 08.00'de çorba ikramı ile başlayacak. Doğa yürüyüşü sonrası saat 13.00'de kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yüzme yarışları ile devam edecek ve yemek ikramı ile sona erecek.


Bünyan Dostları Grubu Dernek Başkanı Şener Serim, tüm Kayserili ve Bünyanlı doğaseverleri etkinliğe davet ederek, "Ailecek farklı bir gün yaşamak isteyenleri 9'uncu Bünyan Kış Yüzme Şenliğine bekliyoruz" dedi.


Düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' ile Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Bünyan Dostları Grubu Derneğimiz ile bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceğimiz Bünyan Kış Yüzme Şenliği, hem ilçemizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı, hem de ilçemize sosyal ve sportif anlamda bir katkı sağlıyor. Sıra dışı bir gün yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyacağız. 26 Ocak Pazar günü herkesi ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.


Suya girecek vatandaşlara ve dereceye girenlere çeşitli ödüller, cesaret madalyası ve katılım belgesi verileceği belirtildi. - KAYSERİ

Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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