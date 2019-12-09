Son Dakika Haberleri: 2020 bütçe görüşmeleri başladı
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2020 bütçe görüşmeleri başladı

6 saat önce

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

2020 bütçe görüşmeleri başladı, System.String[]

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salonda hazır bulundu. Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile tokalaştı.

Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor.

(Ahmet Umur Öztürk - Ömer Çetin/İHA)

Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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