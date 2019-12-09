2020 bütçe görüşmeleri başladı
6 saat önce
2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.
TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salonda hazır bulundu. Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile tokalaştı.
Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor. - ANKARA
Vekiller eksiksiz katılım için uyarıldı! 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor 2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor