Son Dakika Haberleri: 2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Son Dakika Politika 2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.

Parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından Oktay, bütçe sunumuna başladı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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