2020 bütçesi TBMM'ye geliyor

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuluyor. 2020 yılı bütçesinde eğitim ve sağlık için 365 milyar lira ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesi hakkında bilgiler verdi. Ağbal, eğitime ayrılan rakamın her yıl artırıldığını anlattı.

Naci Ağbal, sağlıkta gelinen noktanın da sevindirici olduğuna dikkat çekti.

(İHA)