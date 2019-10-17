Son Dakika Haberleri: 2020 bütçesi TBMM'ye geliyor
Son Dakika Güncel 2020 bütçesi TBMM'ye geliyor

2020 bütçesi TBMM'ye geliyor

29 dakika önce

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuluyor.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuluyor. 2020 yılı bütçesinde eğitim ve sağlık için 365 milyar lira ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesi hakkında bilgiler verdi. Ağbal, eğitime ayrılan rakamın her yıl artırıldığını anlattı.

Naci Ağbal, sağlıkta gelinen noktanın da sevindirici olduğuna dikkat çekti.

(İHA)

2020 bütçesi TBMM'ye geliyor

Naci Ağbal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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