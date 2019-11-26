Son Dakika Haberleri: 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0
Son Dakika Spor 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0 - Son Dakika Spor

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0

6 saat önce

Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0, System.String[]

Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Yunanistan karşılaştı. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maça, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartıyla çıkan Türkiye, mücadeleyi setlerde 25-16, 25-15, 25-13 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı. Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Wilson, üçlü çektirdi. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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