2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

Plaj voleybolunda 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası heyecanı İzmir'in Selçuk ilçesinde ilk gün müsabakalarıyla başladı.

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı, System.String[]

Plaj voleybolunda 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası heyecanı İzmir'in Selçuk ilçesinde ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda katılımcılar kızlarda ve erkeklerde sekizer grupta mücadele ediyor.

Türkiye adına kızlarda Tuana Dinçer-Melisa Özşar, erkeklerde Nazım-Hikmet Gürkan, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, Bahadır Utku Keskin- Ahmet Can Tur ikilileri mücadele veriyor.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor.

Turnuvanın ilk gününde kızlarda 13, erkeklerde ise 16 müsabaka oynanacak. Yarı finallerin 19 Eylül Cumartesi günü yapılacağı organizasyonda kazananlar 20 Eylül Pazar günkü finallerin ardından belli olacak.

Selçuk, Avrupa, İzmir, It, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka
AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar         
16:56
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti         
16:14
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı         
10:59
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 17:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei