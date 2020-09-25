2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Son Dakika

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı, System.String[]

İzmir'in Selçuk ilçesindeki 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda kadınlarda 19 ülkeden 50, erkeklerde ise yine 19 ülkeden 60 sporcunun katıldığı turnuvada bugün grup müsabakalarının ardından ikinci tur karşılaşmaları oynandı.

Sporcuların erkeklerde ve kadınlarda sekizer grupta mücadele ettiği organizasyonda gruplarını lider tamamlayanlar doğrudan üçüncü tura yükseldi. Grup ikinci ve üçüncüleri ise 2. tur müsabakalarında karşılaştı.

Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Eren Kanlı- Ali Cebeci ikilisi ikinci turda Ukraynalı Vladyslav Pavliuk-Pavlo Plotnik ikilisine 21-14 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Şampiyona yarın 3. tur ve çeyrek final müsabakalarıyla sürecek.

Selçuk, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Son Dakika Spor

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