2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselenler belli oldu.
Selçuk'un Pamucak Plajı'nda 3. tur ve çeyrek final müsabakalarının yapıldığı organizasyonun 3. gününde rakiplerini saf dışı bırakanlar, adını yarı finale yazdırdı.
Yarınki yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak turnuvada yarı final eşleşmeleri şöyle:
Kadınlar:
Sofiia Rylova/Yeva Serdiuk (Ukrayna)-Anastasiia Frolova/Aleksandra Ganenko (Rusya)
Maria Voronina/Mariia Bocharova (Rusya)-Esmee Böbner/ Mara Betschart (İsviçre)
Erkekler:
Mio Wüst/Rudy Schneider (Almanya)-Milosz Kruk/Mikolaj Miszczuk (Polonya)
Alexey Gusev/Pavel Shustrov (Rusya)-Lukas Pfretzschner/Robin Sowa (Almanya)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:11 - Kaynak: AA
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