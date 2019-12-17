2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin grupları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin grupları belli oldu - Son Dakika Spor

2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin grupları belli oldu

6 saat önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu.

2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin grupları belli oldu, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Konfederasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 Erkekler Avrupa Altın Ligi'nin kura çekimi, CEV'in Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirildi.

Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, kura çekimi sonucu C Grubu'nda Çekya, Portekiz ve Kuzey Makedonya ile eşleşti.

Altı maç haftasından oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, "Dörtlü Final" organizasyonuna katılacak.

Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2021 FIVB Voleybol Uluslar Ligi biletini alacak.

2020 CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi'nde karşılaşmalar, Mayıs 2020'de başlayacak ve Haziran 2020'deki "Dörtlü Final" ile son bulacak.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Belçika, Slovakya, İspanya, Romanya

B Grubu: Hollanda, Ukrayna, Estonya, Belarus

C Grubu: Çekya, Türkiye, Portekiz, Kuzey Makedonya

voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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