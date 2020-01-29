2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk ekiplerinden Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Polonya 'nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

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