2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3 - Son Dakika Spor

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3

6 saat önce

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk ekiplerinden Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 0 - Wegiel: 3, System.String[]

2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk ekiplerinden Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 18-25, 18-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.


Halkbank, C Grubu'ndaki beşinci maçında 12 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın VC Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.


Salon: TVF Başkent


Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)


Halkbank: Hakkı, Rıfat, Bahov, Faik Samed, Seganov, Efe, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Orçun, Gökhan)


Wegiel: Fornal, Vigrass, Konarski, Fromm, Gladyr, Kampa, Popiwczak (L) (Szalacha, Iglesias, Bucki, Depowski)


Setler: 18-25, 18-25, 15-25


Süre: 72 dakika (23,26,23) - İSTANBUL

Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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