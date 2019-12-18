2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika Spor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

6 saat önce

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3, System.String[]

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.


Salon: Lodz Sport Arena


Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik


Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.


Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.


Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)


Süre: 77 dakika (25, 24, 28) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi
Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 04:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]