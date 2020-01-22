2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3 - Son Dakika Spor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3

26 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'a konuk oldu.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'a konuk oldu. Mücadeleyi 25-20, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertlier grubundaki üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.


Salon: Lodz Spor Arena


Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Andrei Zenovich (Rusya)


Budowlani Lodz: Kraiduba, Twardowska, Pencova, Nowicka, Leys, Smieszek, Stenzel (L) (Baldgya, Lewandowska, Baczynska)


Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Thompson, Aylin (L), Melis (L)


Setler: 20-25, 21-25, 22-25


Süre: 73 dakika (24,22,27) - İSTANBUL

Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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