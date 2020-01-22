2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 - Son Dakika Spor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

6 saat önce

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0, System.String[]

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.


Salon: İstanbul Burhan Felek


Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar


Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.


LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.


Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)


Süre: 62 dakika (22, 21, 19) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Finlandiya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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