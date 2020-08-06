- 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Pekin'de düzenlenecek - Son Dakika

- 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Pekin'de düzenlenecek

PEKİN - 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, eylül ayında Pekin'de düzenlenecek. Fuar ile ilgili hazırlıklar aktif ve düzenli olarak devam ediyor.

2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle gerçekleştirilecek. Fuarda, küresel hizmet ticaretinin en son gelişmeleri ve Fortune 500 şirketlerinin hizmet ticareti alanındaki en son trendleri sergilenecek. Katılımcılar, fuarın dijital platformu aracılığıyla ürünlerini tanıtıp, forum toplantılara katılabilecek ve anlaşmalar imzalayabilecek.

4 Ağustos tarihinde, 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın yurt dışı ticaret dernekleri ve işletmelerinin tanıtım toplantısı Pekin'de düzenlendi. Çin'in 31 eyaleti ile bölgesi, 98 ülke ve bölge, 17 uluslararası kuruluşla yurt içi ve yurt dışından 2 binden fazla şirket sergiye katıldı.

Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Pekin'de 6 kez başarıyla gerçekleştirildi. Fuarda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı ve 529,33 milyar dolar değerinde anlaşma gerçekleştirildi. Fuar, yurt dışından gelişmiş hizmetlerin Çin'e getirilmesi ve Çin'in yüksek kaliteli hizmetlerinin yurt dışına ihraç edilmesinde önemli bir platform haline geldi.