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2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda neler var?

7 saat önce

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması bekleniyor.

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda neler var?, System.String[]

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması bekleniyor. Programda, 2019'un genelinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,5, 2020'de de yüzde 5 büyüyeceği tahmin ediliyor.


"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

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Maliye Bakanlığı, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:58 
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