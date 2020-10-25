2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi - Son Dakika

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi

25.10.2020 17:12

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren kıyasıya mücadelede Elit kadınlar kategorisinde İsviçreli bisikletçi Ramona Forchini birinciliğin, Polonyalı bisikletçi Maja Wloszczowska ikinciliğin, İsviçreli bisikletçi Ariane Luthi üçüncülüğün sahibi olurken Elit Erkekler kategorisinde Kolombiyalı bisikletçi Hector Leonardo Paez Leon birinciliğin, Portekizli bisikletçi Tiago Ferreira ikinciliğin, Çekya adına yarışan Martin Stosek üçüncülüğün sahibi oldu.

Ödül töreni

Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Dünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney katıldı. Düzenlenen ödül töreninde ise dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Şampiyonanın Sakarya'da yapılmasından dolayı gurur duyduğunu ve tüm katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Konuşmasının sonrasında ise Yerlikaya, Vali Kaldırım'a Türk bayraklı forma hediye etti.

Her açıdan son derece başarılı geçti

Ödül töreninde konuşma yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Gerçekten böyle anlamlı bir şampiyona programı sonucunda Sakaryamız yüzünün akı ile bu şampiyonayı gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yapılan bir şampiyona. Dünya için önemli bir etkinlik, Sakaryamız için bambaşka bir öneme sahip. Şampiyona çok güzel şov ve etkinlikler ile başladı. Her açıdan son derece başarılı geçti. İnşallah son yarışmacı gelene kadar da kimsenin sağlık yönünden zarar görmediği, huzur içerisinde şampiyonayı tamamlamış olacağız" dedi.

Bu organizasyonun arkası gelecek diye düşünüyorum

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı ise, "Bugün tamamlanan organizasyon, dünyada olimpiyattan sonra en büyük organizasyon. Gerçekten çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu bir hatıra alarak hafızalara kazındı. Bu organizasyon, bu yarışma Sakarya'ya o kadar çok yakıştı ki. Dünyanın en iyi parkurunda en güzel insanlar ile birlikte tamamlanan bu organizasyonun bundan sonra arkası gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu. - SAKARYA

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi

Dünya Şampiyonası, Bisiklet, Sakarya, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ödüller taktim edildi - Son Dakika Spor

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