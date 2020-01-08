2020 Dakar Rallisi - Son Dakika
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2020 Dakar Rallisi

6 saat önce

2020 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.

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2020 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Neom ile El- Ula kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliğe, 4 saat 4 dakika 34 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW X-raid takımının Fransız pilotu Stephane Peterhansel ulaştı.

Liderin 2 dakika 26 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah ikinci, 7 dakika 18 saniye gerisinde Bahreyn JCW X-raid takımından İspanyol Carlos Sainz üçüncü oldu.

Toplam süresi 15 saat 12 dakika 12 saniyeye ulaşan Sainz, genel klasman liderliğini korudu.

Motosiklette etabın galibi Florimo

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 4 saat 24 dakika 51 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Arjantinli Kevin Benavides, liderin 35 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Botsvanalı Ross Branch, Florimo'nun 55 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi.

Monster Energy Honda'nın ABD'li sürücüsü Ricky Brabec ise 5. sırada bitirdiği etabın ardından toplamda 15 saat 6 dakika 43 saniyeye ulaşarak genel klasman liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Büyük Britanyalı sürücü Sam Sunderland, etabı birinci bitirmesine rağmen aldığı 5 dakika cezasının ardından 8. sıraya düştü.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, El-Ula ile Hail kentleri arasındaki 353 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.

Motosiklet, Dakar, Ula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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